Среди российских оккупантов все чаще возникают бунты – они не хотят воевать в Украине. Ведь прекрасно понимают потери, которые несет российская армия, которые скрываются в Кремле, и которые не озвучиваются пропагандистами.
Достойно внимания Россия, вероятно, понесла в войне сокрушительные потери среди офицерского состава, – разведка Британии
Поэтому многие из них отказываются от выполнения заданий. Что создает проблемы для российского военного руководства. Ведь квалифицированной замены для них не найдется. Особенно когда речь идет о боевой авиации.
Чтобы таких "отказников" стало меньше, военное командование прибегло к откровенным угрозам и шантажу, фактически взяв в заложники семьи военных.
В западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока Российской Федерации.
Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении.
В то же время Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянск: развернули вертолетную эскадрилью Ка-52
Вертолетная эскадрилья 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа базируется в Санкт-Петербурге на аэродроме "Пушкин". Главное управление разведки Украины обнародовало имена всего личного состава этой вертолетной эскадрильи.
Оккупанты отказываются воевать
Факт того, что российское военное руководство вынуждено прибегать к таким шагам, чтобы и дальше заставлять своих военных воевать, в очередной раз подтверждает состояние армии оккупантов. Ведь немало где начинаются бунты.
Об одном из таких бунтов в телефонном разговоре рассказал один из российских оккупантов. Дошло до того, что к ним приехал генерал, заставлявший их наступать. Но они отказывались из-за значительных потерь. Поэтому генерал угрожал расстрелом, на что ему ответили угрозой убить прямо на месте, взорвав гранату. Поэтому дело чуть не дошло до стрельбы между военными и охраной генерала, но тот быстро сумел убежать.