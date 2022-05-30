Среди российских оккупантов все чаще возникают бунты – они не хотят воевать в Украине. Ведь прекрасно понимают потери, которые несет российская армия, которые скрываются в Кремле, и которые не озвучиваются пропагандистами.

Достойно внимания Россия, вероятно, понесла в войне сокрушительные потери среди офицерского состава, – разведка Британии

Поэтому многие из них отказываются от выполнения заданий. Что создает проблемы для российского военного руководства. Ведь квалифицированной замены для них не найдется. Особенно когда речь идет о боевой авиации.

Чтобы таких "отказников" стало меньше, военное командование прибегло к откровенным угрозам и шантажу, фактически взяв в заложники семьи военных.

В западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока Российской Федерации.

Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении.

Важно! По состоянию на 30 мая Россия потеряла в войне против Украины 174 вертолета.

В то же время Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянск: развернули вертолетную эскадрилью Ка-52

Вертолетная эскадрилья 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа базируется в Санкт-Петербурге на аэродроме "Пушкин". Главное управление разведки Украины обнародовало имена всего личного состава этой вертолетной эскадрильи.

Стоит отметить, что с аэродромом "Пушкин" связана авиакатастрофа, после которой Тихоокеанский флот ВМС СССР остался без руководства. Произошло это после падения самолета Ту-104, когда погибло 50 человек, среди которых 16 адмиралов и генералов, а также 12 капитанов первого ранга и полковников. Почти все погибшие были военными (за исключением нескольких членов их семей и экипажа самолета).

Эта авария произошла 7 февраля 1981 года. Традиционно для СССР тех времен, информацию о происшествии засекретили. А из-за подозрения о террористическом акте – весь Тихоокеанский флот был переведен в боевую готовность.

Однако оказалось, что причиной аварии стала традиционная для России халатность и вседозволенность высшего руководства. Из-за значительного дефицита товаров в отдаленных районах СССР, из Ленинграда военные летели, закупив немалое количество товаров. Из-за этого самолет был перегружен, а сам груз неравномерно распределен по салону самолета. Из-за этого он и завалился на бок сразу после взлета, а после падения загорелся. С ним сгорели и все пассажиры на борту. Единственный, кто выжил сразу после падения, умер по дороге в больницу.

Оккупанты отказываются воевать

Факт того, что российское военное руководство вынуждено прибегать к таким шагам, чтобы и дальше заставлять своих военных воевать, в очередной раз подтверждает состояние армии оккупантов. Ведь немало где начинаются бунты.

Об одном из таких бунтов в телефонном разговоре рассказал один из российских оккупантов. Дошло до того, что к ним приехал генерал, заставлявший их наступать. Но они отказывались из-за значительных потерь. Поэтому генерал угрожал расстрелом, на что ему ответили угрозой убить прямо на месте, взорвав гранату. Поэтому дело чуть не дошло до стрельбы между военными и охраной генерала, но тот быстро сумел убежать.