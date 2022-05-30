Серед російських окупантів все частіше виникають бунти – вони не хочуть воювати в Україні. Адже прекрасно розуміють втрати, яких зазнає російська армія, які приховуються в Кремлі, і які не озвучуються пропагандистами.
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Відтак чимало з них відмовляються від виконання завдань. Що створює проблеми для російського військового керівництва. Адже кваліфікованої заміни для них не завжди знайдеться. Особливо коли мова йде про бойову авіацію.
Щоб таких "відмовників" стало менше, військове командування вдалося до відвертих погроз та шантажу, фактично взявши в заручники родини військових.
В західному військовому окрузі Росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни. У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу Російської Федерації.
Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.
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Вертолітна ескадрилья 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу базується в Санкт-Петербурзі на аеродромі "Пушкін". Головне управління розвідки України оприлюднило імена усього особового складу цієї вертолітної ескадрильї.
Окупанти відмовляються воювати
Факт того, що російське військове керівництво змушене вдаватися до таких кроків, щоб і далі змушувати своїх військових воювати, вкотре підтверджу стан армії окупантів. Адже чимало де починаються бунти.
Про один з таких бунтів в телефонній розмові розповів один з російських окупантів. Дійшло до того, що до них приїхав генерал, який змушував їх наступати. Але вони відмовлялися через значні втрати. Тож генерал погрожував розстрілом, на що йому теж відповіли погрозою вбити просто на місці, підірвавши гранату. Відтак справа мало не дійшла до стрілянини між військовими та охороною генерала, але той швидко зумів втекти.