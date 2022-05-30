Серед російських окупантів все частіше виникають бунти – вони не хочуть воювати в Україні. Адже прекрасно розуміють втрати, яких зазнає російська армія, які приховуються в Кремлі, і які не озвучуються пропагандистами.

Варте уваги Росія, ймовірно, зазнала у війні нищівних втрат серед офіцерського складу, – розвідка Британії

Відтак чимало з них відмовляються від виконання завдань. Що створює проблеми для російського військового керівництва. Адже кваліфікованої заміни для них не завжди знайдеться. Особливо коли мова йде про бойову авіацію.

Щоб таких "відмовників" стало менше, військове командування вдалося до відвертих погроз та шантажу, фактично взявши в заручники родини військових.

В західному військовому окрузі Росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни. У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу Російської Федерації.

Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.

Важливо! Станом на 30 травня Росія втратила у війні проти України 174 гелікоптери.

Водночас Окупанти готуються поновити наступ на Слов'янськ: розгорнули вертолітну ескадрилью Ка-52

Вертолітна ескадрилья 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу базується в Санкт-Петербурзі на аеродромі "Пушкін". Головне управління розвідки України оприлюднило імена усього особового складу цієї вертолітної ескадрильї.

Варто відзначити, що з аеродромом "Пушкін" пов'язана авіакатастрофа, після якої Тихоокеанський флот ВМС СРСР залишився без керівництва. Сталося це після падіння літака Ту-104, коли загинуло 50 людей, серед яких 16 адміралів та генералів, а тако 12 капітанів першого рангу та полковників. Майже всі загиблі були військовими (за винятком декількох членів їх родин та екіпажу літака).

Ця аварія сталася 7 лютого 1981 року. Традиційно для СРСР тих часів, інформацію про подію засекретили. А через підозру про терористичний акт – весь Тихоокеанський флот було переведену у бойову готовність.

Однак виявилося, що причиною аварії стала традиційна для Росії халатність та вседозволеність вищого керівництва. Через значний дефіцит товарів у віддалених районах СРСР, з Ленінграда військові летіли, закупивши чималу кількість товарів. Через це літак був перевантажений, а сам вантаж нерівномірно розподілений по салону літака. Через це він і завалився на бік одразу після зльоту, а після падіння загорівся. З ним згоріли й всі пасажири на борту. Єдиний, хто вижив одразу після падіння, помер дорогою до лікарні.

Окупанти відмовляються воювати

Факт того, що російське військове керівництво змушене вдаватися до таких кроків, щоб і далі змушувати своїх військових воювати, вкотре підтверджу стан армії окупантів. Адже чимало де починаються бунти.

Про один з таких бунтів в телефонній розмові розповів один з російських окупантів. Дійшло до того, що до них приїхав генерал, який змушував їх наступати. Але вони відмовлялися через значні втрати. Тож генерал погрожував розстрілом, на що йому теж відповіли погрозою вбити просто на місці, підірвавши гранату. Відтак справа мало не дійшла до стрілянини між військовими та охороною генерала, але той швидко зумів втекти.