Российские военкоры возмущены ложью командования о ситуации на фронте, которую Путин затем передает США, – ISW

Институт изучения войны проанализировал последние заявления российских военных корреспондентов, содержащие критику в адрес командования.

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Как Кремль использует "красивые доклады" своих командиров для давления на Запад?

Один из российских военных блогеров 14 ноября заявил, что российские войска продолжают преувеличивать свои территориальные завоевания. В частности, ограниченные штурмовые и разведывательные операции они выдают за захват целых населенных пунктов на различных участках фронта.

По словам блогера, российское военное командование поощряет командиров преувеличивать успехи на поле боя и подавать искаженную информацию в отчетах, чтобы продвигаться по карьерной лестнице.

В российской военной среде такую практику называют "красивыми докладами".

Блогер утверждает, что на каждом следующем уровне военного командования первоначальные ложные сообщения еще больше преувеличиваются. В результате возникает значительная разница между реальной ситуацией на фронте и тем, как ее оценивает российское военное руководство.

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Он также отметил, что российские чиновники могут несколько раз объявлять о захвате одних и тех же населенных пунктов, при этом умалчивая об украинских контратаках.

В ISW считают, что из-за преувеличенных докладов командиров высшее военное руководство России, вероятно, имеет искаженное представление о линии фронта и территориях, которые на самом деле контролируют российские войска.

Высокопоставленные чиновники России, в частности президент Владимир Путин и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, неоднократно использовали такие "красивые доклады" для информационного воздействия на США, Украину и Запад.

Цель этой кампании – заставить их согласиться на максималистские территориальные требования Москвы и принять искаженную российскую картину ситуации на фронте.

Последним примером этого стали "трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией", которые состоялись 10–11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).