Російські воєнкори обурені брехнею командування про фронт, яку Путін потім переказує США, – ISW

Інститут вивчення війни проаналізував останні заяви російських воєнкорів із критикою командування.

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Як Кремль використовує "красиві доповіді" своїх командирів для тиску на Захід?

Один із російських військових блогерів 14 листопада заявив, що російські війська продовжують перебільшувати свої територіальні здобутки. Зокрема, обмежені штурмові та розвідувальні операції вони видають за захоплення цілих населених пунктів на різних ділянках фронту.

За словами блогера, російське військове командування заохочує командирів перебільшувати успіхи на полі бою та подавати викривлену інформацію у звітах, щоб просуватися кар'єрними сходами.

У російському військовому середовищі таку практику називають "красивими доповідями".

Блогер стверджує, що на кожному наступному рівні військового командування початкові неправдиві повідомлення ще більше перебільшують. У результаті виникає значна різниця між реальною ситуацією на фронті та тим, як її оцінює російське військове керівництво.

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Він також зазначив, що російські посадовці можуть кілька разів оголошувати про захоплення тих самих населених пунктів, водночас замовчуючи українські контратаки.

В ISW вважають, що через перебільшені доповіді командирів вище військове керівництво Росії, імовірно, має викривлене уявлення про лінію фронту та території, які насправді контролюють російські війська.

Високопосадовці Росії, зокрема президент Володимир Путін і начальник Генерального штабу Валерій Герасимов, неодноразово використовували такі "красиві доповіді" для інформаційного впливу на США, Україну та Захід.

Мета цієї кампанії – змусити їх погодитися на максималістські територіальні вимоги Москви та прийняти викривлену російську картину ситуації на фронті.

Останнім прикладом цього стали тристоронні переговори України, США та Росії, які відбулися 10–11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ).