Российское командование не считает невозможным освобождение Херсона, – Арестович

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал свое высказывание о том, что Россия может сдать оккупированный Херсон. Он объяснил свои слова, сказав, что в России не считают невозможным то, что Украина освободит Херсон.

Россия готовит Херсон к обороне

Прежде всего, Арестович заявил, что не говорил, что Россия может сдать Херсон. По его словам, россияне готовят город к обороне.

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Российское командование принимает меры по подготовке Херсона к обороне. И следующий вариант – оставить. Но это не значит, что они собираются его сдавать. Вообще Херсон взять очень-очень тяжело,

– сказал советник главы ОП.

Как объяснил Арестович, в России не считают невозможным освобождение Херсона. То есть то, что Украина деоккупирует город.

"То, что российское командование рассматривает такие сценарии, показывает, что оно не считает невозможным освобождение Херсона", – резюмировал он.

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