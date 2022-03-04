В новом своде он добавляет, что армия оккупантов требует срочного подтягивания резерва.

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Враг ослаблен и требует обновления

Из-за ослабления собственных позиций враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам. Таким образом они пытаются выиграть время для передислокации и обновления.

Жорнова, Вооруженные Силы Украины, Силы территориальной обороны и других силовых подразделений по перемалыванию разнообразных "Z", "V", "A" и другого российского оккупационного материала работают эффективно и умело,

– говорится в своде Данилова.

В конце минувших суток подобной информацией поделился генштаб ВСУ. Согласно данным разведки наших защитников, оккупанты уже перебросили в Украину большинство группировки, которую создавали для наступления. У орды осталось всего несколько укомплектованных тактических групп.

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