У новому зведені він додає, що армія окупантів потребує термінового підтягування резерву.

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Ворог ослаблений та потребує оновлення

Через ослаблення власних позицій, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах. Таким чином вони намагаються виграти час для передислокації і оновлення

Жорнова, Збройні Сили України, Сили територіальної оборони та інших силових підрозділів щодо перемелювання різноманітних "Z", "V", "A" та іншого російського окупаційного матеріалу працюють ефективно і вправно,

– йдеться у зведені Данілова.

Наприкінці минулої доби подібною інформацією поділився генштаб ЗСУ. Згідно з даними розвідки наших захисників, окупанти вже перекинули в Україну більшість угруповання, яке створювали для наступу. В орди залишилося лише кілька укомплектованих тактичних груп.



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