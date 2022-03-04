Про це повідомили в Генштабі ЗСУ наприкінці 8 доби героїчного протистояння Українського народу ворогу. Там зазначили, що московити зазнають значних втрат, тому почали діяти значно підступніше.

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Моральний стан також поганий

За даними Збройних сил окупанти розраховували, що їм вистачить 117 тактичних груп. Проте наразі зараз із них повністю готовими до перекидання в Україну залишилося не більше шести.

Проте найцікавішим є те, що ці підрозділи вже побачили, що напад на Україну – пекло для ворога. Тому, за даними ЗСУ, морально-психологічний стан орків перебуває на вкрай низькому рівні.

Протягом дня ворог не досяг суттєвих успіхів у просуванні вперед та зосередив зусилля на інженерному обладнанні своїх позицій,

– підсумували в Генштабі ЗСУ.

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Читайте текст допису Генштабу ЗСУ:

Окупаційні війська, що зазнають втрат при просуванні в глиб території України, почали діяти більш підступно, продовжують зухвало порушувати норма Міжнародного гуманітарного права, використовуючи житлові будинки, для розміщення стоянок техніки та обладнання вогневих позицій, а також військову інфраструктуру та повітряний простір Республіки Білорусь, завдаючи ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі, житлових масивах великих міст.

За наявними даними ворог увів на територію України більшу частину створеного для наступу на Україну угрупування. Зі 117 укомплектованих та споряджених БТГр залишилось не більше шести, які не перебувають на території нашої країни, морально-психологічний стан цих підрозділів перебуває на низькому рівні.