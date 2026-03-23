Россия вынуждена бросать мобилизованных в бои, пока ВСУ срывают их планы на наступление, – ISW

Россия может перебросить усиление из мобилизованных военных на фронт в Украину. Речь идет о личном составе, находящемся в Крыму. В частности, он должен компенсировать потери россиян.

Ситуацию проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Смотрите также Россияне наступают сразу на нескольких направлениях, но ВСУ сдерживают атаки: обзор фронта от ISW

Какие силы будет перебрасывать Россия на фронт?

Аналитики приводят слова представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина. Он сообщил, что весь личный состав мобилизованных российское командование привлечет, чтобы компенсировать потери.

Также это усилит российскую 810-ю отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота. Ее часть сейчас воюет на Курском направлении и в составе оперативно-тактической группы "Крым".

Россия может развернуть мобилизованный личный состав, поскольку российские войска продолжают нести большие потери на поле боя, пытаясь при этом привлечь достаточное количество новых добровольцев,

– добавили аналитики.

Кроме того, как отметили в Силах обороны, противник может превратить 810-ю бригаду морской пехоты в дивизию. Так она может стать уже десятой новой маневровой дивизией россиян с 2022 года.

Аналитики напомнили, что в декабре 2025 года российское командование уже реорганизовывало 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота в 55 дивизию. Так же 336-я бригада Балтийского флота стала 120-й дивизией морской пехоты.

Что происходит с весенне-летним наступлением России?

Аналитики утверждают, что ВСУ создают оперативное и стратегическое влияние на армию России, что начинают свое весенне-летнее наступление.

Параллельно, по данным Волошина, Россия перебрасывает элементы 55-й и 120-й дивизий морской пехоты в зону ответственности 29-й общевойсковой армии на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Они могут вступить в бои уже в апреле 2026 года.

По имеющейся информации ISW, эти дивизии начали передислоцировать из тактического района Доброполье еще в конце февраля и в середине марта. Тогда украинские защитники успешно контратаковали в этом районе.

Волошин добавил, что 58-й Южный военный округ (ЮВО) россиян в Запорожской и Херсонской областях планируют доукомплектовать резервами из Московского военного округа. В то же время оперативные резервы уже служат для поддержки текущих боев.

Кроме того, в начале марта россияне могли перебросить часть элитных подразделений ПВО и морской пехоты из Донецкой области на Юг.

Российские войска вынуждены выбирать между защитой и распределением живой силы и материалов для наступлений в других местах фронта,

– считают аналитики.

Поэтому переброска российских сил на Юг для отражения контратак Украины, вероятно, срывают планы россиян по весенне-летнему наступлению.

