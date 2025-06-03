Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что основное направление для врага не Сумщина. Даже если бы россияне хотели активно наступать на область, им этого не удастся.

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О шансах россиян по наступлению на Сумщину

Полковник запаса ВСУ отметил, что оккупанты в течение 11 лет шли 160 километров от Луганска до Покровска. Запорожскую и Херсонскую область им не удается захватить уже 4 год. Именно поэтому захват Сумской области для россиян – это фантастика.

Он объяснил, что активность врага направлена на формирование северного фронта с выгодными для него позициями. Оккупанты могут попытаться наступать на Богодухов, ведь рядом – трасса из Харькова на Сумы, а также на Киев. Однако это очень и очень далекая вероятная перспектива.

Им будет трудно. Россияне растянули на северном фронте около 100 тысяч войск, а именно на Сумщине и Харьковщине. Однако эти направления – это даже не оперативный уровень,

– подчеркнул Свитан.

Полковник запаса ВСУ добавил, что сейчас основными направлениями для врага остаются Донецкая и Запорожская области. Поэтому активность на Сумщине – попытка отвлечь внимание ВСУ.

Россияне на севере Сумщины: смотрите на карте

К слову, аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупанты не смогут в ближайшее время захватить город Сумы. В то же время россияне планируют интенсифицировать удары дронами и артиллерией по городу.