Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, российские оккупанты 30 декабря нанесли удар из "Солнцепека" по Авдеевке. К счастью, пострадавших и жертв не было, ведь никто в этот момент не находился на месте обстрела.

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Страшное оружие, но неточное

Как отметил Череватый, "Солнцепек" – несколько усовершенствованная советская система "Буратино". Предшественницу впервые использовали в Афганистане, а затем в Чечне. Также, по неподтвержденным данным, россияне стреляли из "Солнцепека" в Сирии.

Это бесчеловечная система. Благодаря чрезмерному давлению, взрывной волне и невероятно высокой температуре, она фактически уничтожает все, что подпадает под огонь. Если западная наука шла к тому, чтобы производить высокоточные системы для контроля поражения, то все российское вооружение совершенно невысокоточное,

– объяснил Череватый.

"Солнцепек" накрывает территорию в определенном квадрате. Череватый привел пример недавнего удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке, где находились многие российские оккупанты. Если бы россияне условно делали это из "Солнцепека" (дальность – всего 6 километров – 24 канал), то по такому принципу они могли бы уничтожить целый квартал. И то не факт, что они бы попали по нему.

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