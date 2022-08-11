Оружие россиян устарело, а ракеты попадают в цели только в 33% случаев, – СМИ

русское оружие является неэффективным и устаревшим. Бронетехника и вертолеты не способны противостоять огню из стрелкового оружия, а ракеты попадают в цель только с 33% вероятностью.

Вражеское оружие, изъятое украинскими военными с поля боя, не отвечает современным требованиям. Об этом американское издание заявило со ссылкой на внутренний отчет Министерства обороны Украины.

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россия вынуждена приостановить многомиллионные контракты на поставку оружия с другими странами из-за санкций или из-за необходимости пополнить потери боевой техники в Украине,

– говорится в сообщении.

российское оружие оказалось не столь мощным: какие недостатки в технике

Выяснилось, что бронированная защита ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор", который является одним из самых современных в россии, может быть пробита стрелковым оружием калибра 7,62 миллиметра.

В то же время крылатая ракета морского базирования 3М-14 "Калибр" имеет лишь 33% вероятности поразить цель. Около 30% использованных россией ракет попали в Украине в гражданские объекты.

Грузовик Урал-63706-0010 "Торнадо-У", предназначенный для транспортировки вооружения и военной техники, имеет усиленную броневую защиту, но при этом ее можно поразить стрелковым оружием. В то же время, боевая машина пехоты БМД-4М слабо защищена и от стрелкового оружия, и от осколков мин и артиллерийских снарядов.

Модернизированные танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и другую бронетехнику ВСУ успешно уничтожило западное противотанковое оружие.

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Также у врага есть проблемы с беспилотниками. В отчете наших военных говорится, что "Орлан-10" состоит из большого количества быстро изнашиваемых деталей, которые выходят из строя.

российская зенитно-ракетная система "Панцирь-С1" не способна противостоять нескольким беспилотникам и не имеет защиты от ударов с воздуха.

Украинские военные отправляли 2 беспилотника для отвлечения внимания и 3 для поражения целей, с чем российская система не справилась,

– говорится в сообщении.

россия прекращает поставку оружия в другие страны

Из-за проблем со своим оружием россия решила приостановить ее поставки в другие страны. Она уже остановила или разорвала контракты с Сербией, Мьянмой и Вьетнамом. Также под угрозой срыва есть договоры с Индией, Казахстаном и беларусью.

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