Благодаря фотографиям удалось определить местоположение вражеской ПВО. Российские захватчики выбрали это место не просто так.
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Да, российские туристы, путешествуя, случайно засветили российскую ПВО, которая прикрывает Балаклавскую бухту. Благодаря кадрам удалось установить координаты.
Координаты вражеской ПВО в Крымских горах
В кадр попали две военные машины, координаты 44.492147, 33.637245. Вероятно – ПВО,
– сообщили журналисты.
Оно расположено неподалеку от старого комплекса береговых ракетных позиций "Утес", по советской военной номенклатуре код "объект 100".
Где стоит русский ПВО: показываем на карте
Что известно о комплексе "Утес"
Сейчас этот объект заброшен, лиз изредка в него периодически заходят туристы, знающие об этом месте.
Комплекс "Утес" состоял из двух дивизионов, первый из которых был построен в горах возле села Оборонное, второй – в шести километрах к востоку, возле села Резервное.
В 1957 году комплекс вступил в действие, а в 1960 воинская часть получила постоянное наименование – 362-й отдельный береговой ракетный полк. В последний раз комплекс "Утес" произвел выстрел в 1993 году.
После раздела Черноморского Флота в 1996 году "Утес" отошел в состав ВМС Украины. Еще в 1997 проводился учебный пуск ракеты, однако в 2002 году дивизион возле села Оборонное расформировали, а вооружение и оборудование демонтировали.