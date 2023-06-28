Благодаря фотографиям удалось определить местоположение вражеской ПВО. Российские захватчики выбрали это место не просто так.

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Да, российские туристы, путешествуя, случайно засветили российскую ПВО, которая прикрывает Балаклавскую бухту. Благодаря кадрам удалось установить координаты.

Координаты вражеской ПВО в Крымских горах

В кадр попали две военные машины, координаты 44.492147, 33.637245. Вероятно – ПВО,

– сообщили журналисты.

Оно расположено неподалеку от старого комплекса береговых ракетных позиций "Утес", по советской военной номенклатуре код "объект 100".

Где стоит русский ПВО: показываем на карте

Что известно о комплексе "Утес"

Сейчас этот объект заброшен, лиз изредка в него периодически заходят туристы, знающие об этом месте.

Комплекс "Утес" состоял из двух дивизионов, первый из которых был построен в горах возле села Оборонное, второй – в шести километрах к востоку, возле села Резервное.

В 1957 году комплекс вступил в действие, а в 1960 воинская часть получила постоянное наименование – 362-й отдельный береговой ракетный полк. В последний раз комплекс "Утес" произвел выстрел в 1993 году.

После раздела Черноморского Флота в 1996 году "Утес" отошел в состав ВМС Украины. Еще в 1997 проводился учебный пуск ракеты, однако в 2002 году дивизион возле села Оборонное расформировали, а вооружение и оборудование демонтировали.