Завдяки фотографіям вдалося визначити місце розташування ворожої ППО. Російські загарбники обрали це місце не просто так.

Дивіться також У Криму з'явилася нова база забезпечення окупантів: про що це свідчить

Так, російські туристи, подорожуючи, випадково засвітили російську ППО, яка прикриває Балаклавську бухту. Завдяки кадрам вдалося встановити координати.

Координати ворожої ППО в Кримських горах

У кадр потрапили дві військові машини, координати 44.492147, 33.637245. Імовірно – ППО,

– повідомили журналісти.

Воно розташоване неподалік старого комплексу берегових ракетних позицій "Утьос", за радянською військовою номенклатурою код "об'єкт 100".

Де стоїть російська ППО: показуємо на карті

Що відомо про комплекс "Утьос"

Наразі цей об'єкт занедбаний, лиз зрідка до нього періодично заходять туристи, які знають про це місце.

Комплекс "Утьос" складався з двох дивізіонів, перший з яких було побудовано в горах біля села Оборонне, другий – за шість кілометрів на схід, біля села Резервне.

У 1957 році комплекс вступив у дію, а 1960-го військова частина отримала постійне найменування – 362-й окремий береговий ракетний полк. Востаннє комплекс "Утьос" зробив постріл у 1993 році.

Після поділу Чорноморського Флоту у 1996 "Утьос" відійшов до складу ВМС України. Ще 1997-го проводився навчальний пуск ракети, проте у 2002 році дивізіон біля села Оборонне розформували, а озброєння та обладнання демонтували.