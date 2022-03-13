Российское руководство превращает свое государство в большую изолированную зону, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что нападением на Украину российское руководство превращает свое государство в так называемые "ДНР" и "ЛНР" – большую изолированную от мира зону.

Президент отметил, что везде, куда приходит Россия на чужую землю, мечты невозможны, лишь очень тяжелая борьба за выживание. Об этом он сообщил во время обращения в ночь на 13 марта, пишет 24 канал.

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В результате нападения на Украину российское руководство фактически превращает в аналог так называемых "ДНР" и "ЛНР" – в большую изолированную от всего мира зону,

– сказал Владимир Зеленский.

По словам главы государства, там будет царствовать бедность, все будет определяться только насилием и оттуда люди будут бежать "как только могут, кто только может".

Владимир Зеленский обнародовал обращение: смотрите видео