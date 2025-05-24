Сообщает 24 Канал со ссылкой на Club of Mozambique

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Что известно об обстреле российского судна в Мозамбике

В издании сообщили, что нападение на российское судно произошло на севере Мозамбика, недалеко от провинции Кабу-Делгаду – региона, где действуют террористические группировки.

Обстрел произошел после завершения исследовательской миссии корабля, когда он возвращался в порт Мапуту. В это время по нему открыли огонь из других двух неизвестных судов.

Вероятно, нападение совершили местные террористические группировки, однако официально об этом еще не сообщалось. Представитель правительства Мозамбика Иноченсио Имписса заявил, что власти начали собственное расследование инцидента.

"Силы обороны и безопасности уже внимательно следят за информацией, опубликованной и переданной через СМИ, и начали процесс расследования, чтобы с максимальной тщательностью определить достоверность фактов нападения и обстоятельств", – отметил он.

Напомним, что в начале апреля в территориальных водах Эстонии был задержан нефтяной танкер под названием Kiwala. Это судно осуществляет поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны и принадлежит России.