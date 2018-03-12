Российское оружие получили 47 стран мира – исследование

Соединенные Штаты лидируют в списке крупнейших продавцов оружия – на долю которых приходится 34 процента общемировых продаж оружия за последние пять лет. Второе место у России – она экспортировала оружие в 47 стран мира.

Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) в своем последнем обзоре глобальных поставок оружия, информирует Радио Свобода.

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Основываясь на соглашениях, подписанных за время администрации Барака Обамы, поставки вооружений США в 2013-2017 годах достигли самого высокого уровня с конца 1990-х годов,

– заявила директор программы SIPRI по вооружениям и военным расходам Эд Флеран.

По данным SIPRI, американское вооружение получили по меньшей мере 98 стран. Большую часть экспорта США составляли боевые и транспортные самолеты.

Отмечается, что Россия является вторым по величине экспортером относительно глобальных поставок вооружений – 20 процентов. Россия экспортировала оружие в 47 стран, а также поддерживаемым ею боевикам на востоке Украины. В целом, продажи вооружений в России упали на 7 процентов по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, отметили в отчете.

Франция, как указывается экспертами SIPRI, является третьим по величине экспортером с долей в 6,7 процента, далее в списке расположились Германия и Китай.