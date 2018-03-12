Російську зброю отримали 47 країн світу – дослідження

Сполучені Штати лідирують у списку найбільших продавців зброї – на частку яких припадає 34 відсотки загальносвітових продажів зброї за останні п'ять років. Друге місце у Росії – вона експортувала зброю у 47 країн світу.

Про це повідомив Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI) в своєму останньому огляді глобальних поставок зброї, інформує Радіо Свобода.

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Ґрунтуючись на угодах, підписаних за час адміністрації Барака Обами, поставки озброєнь США в 2013-2017 роках досягли найвищого рівня з кінця 1990-х років,

– заявила директор програми SIPRI з озброєнь і військових витрат Од Фльоран.

За даними SIPRI, американське озброєння отримали щонайменше 98 країнам. Більшу частину експорту США становили бойові і транспортні літаки.

Зазначається, що Росія є другим за величиною експортером щодо глобальних поставок озброєнь – 20 відсотків. Росія експортувала зброю в 47 країн, а також підтримуваним нею бойовикам на сході України. В цілому, продажі озброєнь в Росії впали на 7 відсотків у порівнянні з попереднім п’ятирічним періодом, зазначили у звіті.

Франція, як вказується експертами SIPRI, є третім за величиною експортером з часткою у 6,7 відсотка, далі у списку розташувалися Німеччина і Китай.