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"Российское расследование": одиозного экс-нардепа Артеменко вызвали на допрос в США

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Спецпрокурор США допросит Андрея Артеменко в деле о
Спецпрокурор США допросит Андрея Артеменко в деле о "российском вмешательстве" / Фото из открытых источников

Экс-нардепа Андрея Артеменко, который общался с советником Дональда Трампа относительно своего скандального плана урегулирования конфликта между Украиной и пророссийскими боевиками, вызвали для дачи показаний перед большим жюри присяжных в связи с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Об этом для Politico сообщил сам Артеменко, который лишен украинского гражданства в 2017 году.

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Я получил повестку на прошлой неделе,
– заявил экс-нардеп в телефонном комментарии и добавил, что появится на допросе лично.

Артеменко также рассказал, что заседание жюри присяжных назначено на пятницу. Он предположил, что его спросят о так называемом "мирном плане", о котором он говорил с личным адвокатом Трампа Майклом Коэном.

Издание напоминает, что в феврале 2017 года появилась информация о том, что Артеменко связался с бывшим бизнес-партнером Трампа Феликсом Сатером, чтобы предоставить администрации Трампа свой план по "установлению мира в Украине". Бизнесмен представил Артеменко Коэну, а он оставил план в кабинете Майкла Флинна, который на тот момент был советником главы Белого дома по национальной безопасности. Впоследствии Коэн заявил, что на самом деле выбросил документ с "мирным планом" Артеменко.

В документе, среди прочих предложений, была идея сдать Крым в аренду России на 50 лет в обмен на прекращение войны на Донбассе. Неофициальные усилия были направлены также на снятие с РФ санкций, наложенных Белым домом под руководством Барака Обамы.

Как отмечается, показания украинского экс-нардепа могут помочь команде Мюллера "устранить пробелы с "мирным планом", который спецпрокурор расследовал отчасти из-за роли в нем Коэна и Сатера.

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Напомним, скандал вокруг народного депутата Андрея Артеменко разгорелся, когда стало известно, что он якобы предлагал сдать в "аренду" Крым на 50 или 100 лет в обмен на мир между Украиной и Россией. Свой план Артеменко передал советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

С чего началось "российское расследование"? Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Расследования Новости России Дональд Трамп Андрей Артеменко
Источник: 24 Канал
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