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"Російське розслідування": одіозного екс-нардепа Артеменка викликали на допит у США

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Спецпрокурор США допитає Андрія Артеменка у справі про
Спецпрокурор США допитає Андрія Артеменка у справі про "російське втручання" / Фото з відкритих мереж

Екс-нардепа Андрія Артеменка, який спілкувався із радником Дональда Трампа щодо свого скандального плану врегулювання конфлікту між Україною та проросійськими бойовиками, викликали для надання свідчень перед великим журі присяжних у зв'язку з розслідуванням спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Про це для Politico повідомив сам Артеменко, позбавлений українського громадянства у 2017 році.

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Я отримав повістку минулого тижня,
– заявив екс-нардеп у телефонному коментарі і додав, що з'явиться на допиті особисто.

Артеменко також розповів, що засідання журі присяжних призначено на п'ятницю. Він припустив, що його запитають про так званий "мирний план", про який він говорив із особистим адвокатом Трампа Майклом Коеном.

Видання нагадує, що в лютому 2017 року з'явилася інформація про те, що Артеменко зв'язався з колишнім бізнес-партнером Трампа Феліксом Сатером, аби надати адміністрації Трампа свій план щодо "встановлення миру в Україні". Бізнесмен представив Артеменка Коену, який залишив план у кабінеті Майкла Флінна, який на той момент був радником глави Білого дому з національної безпеки. Згодом Коен заявив, що насправді викинув документ із "мирним планом" Артеменка.

У документі, серед інших пропозицій, була ідея здати Крим в оренду Росії на 50 років в обмін на припинення війни на Донбасі. Неофіційні зусилля були спрямовані також на зняття з РФ санкцій, накладених Білим домом під керівництвом Барака Обами.

Як зазначається, свідчення українського екс-нардепа можуть допомогти команді Мюллера "усунути проґалини з "мирним планом", який спецпрокурор розслідував почасти через ролі в ньому Коена і Сатера.

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Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією. Свій план Артеменко передав раднику президента США Дональда Трампа Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Із чого розпочалося "російське розслідування"? Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

Теги: Новини політики Новини США Новини України Розслідування Новини Росії Дональд Трамп Андрій Артеменко
Джерело: 24 Канал
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