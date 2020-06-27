Суд США признал виновным в краже номеров банковских карт хакера из России Алексея Буркова. Он нанес ущерб на 20 миллионов долларов. Россиянина отправили за решетку на 9 лет.

Россиянина Алексея Буркова признали в США виновным в киберпреступлениях, сообщает DW.

Читайте также 10 тысяч пророссийских ботов: СБУ разоблачила гигантскую сеть "ботоферм" в Украине

Буркова приговорили к 9 годам лишения свободы,

– говорится в сообщении.

Обвинение просило заключения на 15 лет. Однако суд принял во внимание 4,5 года, которые россиянин провел в тюрьме Израиля.

Хакер пошел на сделку со следствием и признал себя виновным

в мошенничестве;

краже персональной информации;

незаконном доступе в компьютерные системы;

отмывании денег.

По информации обвинения, россиянин руководил сайтом Cardplanet. На нем продавали краденые номера карт.

Ущерб, нанесенный деятельностью россиянина, оценивают в 20 миллионов долларов. В общем он мог похитить данные 150 тысяч карт, часть из них принадлежали американцам.

Обратите внимание Кулеба призвал ООН наказать Россию за кибератаки

Что этому предшествовало