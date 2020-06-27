Российского хакера в США приговорили к 9 годам тюрьмы: детали
Суд США признал виновным в краже номеров банковских карт хакера из России Алексея Буркова. Он нанес ущерб на 20 миллионов долларов. Россиянина отправили за решетку на 9 лет.
Россиянина Алексея Буркова признали в США виновным в киберпреступлениях, сообщает DW.
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Буркова приговорили к 9 годам лишения свободы,
– говорится в сообщении.
Обвинение просило заключения на 15 лет. Однако суд принял во внимание 4,5 года, которые россиянин провел в тюрьме Израиля.
Хакер пошел на сделку со следствием и признал себя виновным
- в мошенничестве;
- краже персональной информации;
- незаконном доступе в компьютерные системы;
- отмывании денег.
По информации обвинения, россиянин руководил сайтом Cardplanet. На нем продавали краденые номера карт.
Ущерб, нанесенный деятельностью россиянина, оценивают в 20 миллионов долларов. В общем он мог похитить данные 150 тысяч карт, часть из них принадлежали американцам.
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Что этому предшествовало
- Власти Израиля выдали 29-летнего уроженца Санкт-Петербурга Соединенным Штатам в ноябре 2019 года.
- По словам израильских представителей, РФ пыталась предотвратить выдачу Буркова. В частности, предлагала обмен его на израильтянку Нааму Иссахар, которую в Москве осудили на 7 лет за наркотики.