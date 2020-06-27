Російського хакера у США засудили до 9 років в'язниці: деталі
Суд США визнав винним у крадіжці номерів банківських карт хакера з Росії Олексія Буркова. Він завдав збитків на 20 мільйонів доларів. Росіянина відправили за грати на 9 років.
Росіянина Олексія Буркова визнали у США винним у кіберзлочинах, повідомляє DW.
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Буркова засудили до 9 років позбавлення волі,
– йдеться у повідомленні.
Звинувачення просило ув’язнення на 15 років. Однак суд взяв до уваги 4,5 року, які росіянин провів у в’язниці Ізраїлю.
Хакер пішов на угоду зі слідством і визнав себе винним
- у шахрайстві;
- крадіжці персональної інформації;
- незаконному доступі у комп'ютерні системи;
- відмиванні грошей.
За інформацією звинувачення, росіянин керував сайтом Cardplanet. На ньому продавали крадені номери карт.
Збиток, завданий діяльністю росіянина, оцінюють у 20 мільйонів доларів. Загалом він міг викрасти дані 150 тисяч карт, частина з них належали американцям.
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Що цьому передувало
- Влада Ізраїлю видала 29-річного уродженця Санкт-Петербурга Сполученим Штатам у листопаді 2019 року.
- За словами ізраїльських представників, РФ намагалася запобігти видачі Буркова. Зокрема, пропонувала обмін його на ізраїльтянку Нааму Іссахар, яку у Москві засудили на 7 років за наркотики.