Суд США визнав винним у крадіжці номерів банківських карт хакера з Росії Олексія Буркова. Він завдав збитків на 20 мільйонів доларів. Росіянина відправили за грати на 9 років.

Росіянина Олексія Буркова визнали у США винним у кіберзлочинах, повідомляє DW.

Читайте також 10 тисяч проросійських ботів: СБУ викрила гігантську мережу "ботоферм" в Україні

Буркова засудили до 9 років позбавлення волі,

– йдеться у повідомленні.

Звинувачення просило ув’язнення на 15 років. Однак суд взяв до уваги 4,5 року, які росіянин провів у в’язниці Ізраїлю.

Хакер пішов на угоду зі слідством і визнав себе винним

у шахрайстві;

крадіжці персональної інформації;

незаконному доступі у комп'ютерні системи;

відмиванні грошей.

За інформацією звинувачення, росіянин керував сайтом Cardplanet. На ньому продавали крадені номери карт.

Збиток, завданий діяльністю росіянина, оцінюють у 20 мільйонів доларів. Загалом він міг викрасти дані 150 тисяч карт, частина з них належали американцям.

Зверніть увагу Кулеба закликав ООН покарати Росію за кібератаки

Що цьому передувало