Российского дипломата в Болгарии обвинили в шпионаже: в чем его подозревают

Специальная прокуратура Болгарии проводит досудебное расследование в отношении российского дипломата. Его подозревают в разведывательной деятельности на территории Болгарии.

Прокуратура установила, что с середины сентября 2018 года российский дипломат в ранге первого секретаря посольства в Софии собирал на территории Болгарии информацию, которая носит характер государственной тайны. После этого передавал эту информацию в Москву. Об этом сообщает местное издание "БГНЕС".

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Следователи установили, что почти год дипломат собирал разведывательную информацию, проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии, в том числе с высокопоставленными лицами, которые имеют доступ к государственной тайне Болгарии, ЕС и НАТО. За предоставленную информацию он предлагал материальное вознаграждение.

Отметим, что в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях "Дипломатический агент имеет иммунитет от уголовной юрисдикции принимающего государства". Поэтому, несмотря на наличие оснований для его привлечения в качестве обвиняемого в совершении преступления, уголовное производство в отношении него было прекращено.

25 октября генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров официально сообщил министру иностранных дел о результатах расследования и действиях прокуратуры.

Кратко о недавнем шпионском скандале в Болгарии

В начале сентября в Болгарии задержали лидера движения "Русофилы" Николая Малинова. Его подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации. Малинову грозит от 5 до 15 лет заключения.



Николай Малинов / ukrinform.ua

Кроме того, что он передавал секретные данные российским организациям, Малинов еще и имел тесные связи с олигархом Константином Малофеевым, который, в частности, принимал участие в финансировании сепаратистов на Донбассе и в Крыму.