Російського дипломата у Болгарії звинуватили у шпигунстві: у чому його підозрюють

Спеціальна прокуратура Болгарії проводить досудове розслідування щодо російського дипломата. Його підозрюють у розвідувальній діяльності на території Болгарії.

Прокуратура встановила, що з середини вересня 2018 року російський дипломат у ранзі першого секретаря посольства у Софії збирав на території Болгарії інформацію, що має характер державної таємниці. Після цього передавав цю інформацію у Москву. Про це повідомляє місцеве видання "БГНЕС".

До теми: Болгарія затримала російського шпигуна

Слідчі встановили, що майже рік дипломат збирав розвідувальну інформацію, проводив регулярні конспіративні зустрічі із громадянами Болгарії, в тому числі із високопосадовцями, які мають доступ до державної таємниці щодо Болгарії, ЄС і НАТО. За надану інформацію він пропонував матеріальну винагороду.

Відзнаичимо, що відповідно до пункту 1 статті 31 Віденської конвенції про дипломатичні зносини "дипломатичний агент має імунітет від кримінальної юрисдикції приймаючої держави". Тому, незважаючи на наявність підстав для його притягнення в якості обвинуваченого у скоєнні злочину, кримінальне провадження щодо нього було припинено.

25 жовтня генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров офіційно повідомив міністра закордонних справ про результати розслідування і дії прокуратури.

Коротко про нещодавній шпигунський скандал у Болгарії

На початку вересня у Болгарії затримали лідера руху "Русофіли" Ніколая Малінова. Його підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації. Малінову загрожує від 5 до 15 років ув'язнення.



Ніколай Малінов / ukrinform.ua

Окрім того, що він передавав секретні дані російським організаціям, Малінов ще й мав тісні зв'язки з олігархом Костянтином Малофєєвим, який, зокрема, брав участь у фінансуванні сепаратистів на Донбасі та у Криму.