Российского посла обокрали в Румынии, – СМИ

В Румынии расследуют кражу кошелька российского посла Валерия Кузьмина. Неизвестный обокрал россиянина на Большой площади румынского города Сибиу.

Об этом сообщает издание News.ro.

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В издании отмечается, что Кузьмин вместе с женой находились на Большой площади Сибиу, в один момент он почувствовал легкое прикосновение в районе груди, а потом понял, что из кармана его рубашки исчез кошелек.

По словам дипломата, в кошельке было 1250 леев, 250 долларов, несколько карт лояльности, а также дипломатическая карточка.

Представители уездной полиции Сибиу заявили, что устанавливают личность злоумышленника.