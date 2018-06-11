Російського посла обікрали у Румунії, – ЗМІ

У Румунії розслідують крадіжку гаманця російського посла Валерія Кузьміна. Невідомий обікрав росіянина на Великій площі румунського міста Сібіу.

Про це інформує видання News.ro.

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У виданні зазначається, що Кузьмін разом з дружиною перебували на Великій площі Сібіу, в один момент він відчув легкий дотик в районі грудей, а потім зрозумів, що з кишені його сорочки зник гаманець.

За словами дипломата, у гаманці було 1250 леїв, 250 доларів, декілька карток лояльності, а також дипломатична картка.

Представники повітової поліції Сібіу заявили, що встановлюють особу зловмисника.