Російського посла обікрали у Румунії, – ЗМІ
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У Румунії розслідують крадіжку гаманця російського посла Валерія Кузьміна. Невідомий обікрав росіянина на Великій площі румунського міста Сібіу.
Про це інформує видання News.ro.
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У виданні зазначається, що Кузьмін разом з дружиною перебували на Великій площі Сібіу, в один момент він відчув легкий дотик в районі грудей, а потім зрозумів, що з кишені його сорочки зник гаманець.
За словами дипломата, у гаманці було 1250 леїв, 250 доларів, декілька карток лояльності, а також дипломатична картка.
Представники повітової поліції Сібіу заявили, що встановлюють особу зловмисника.
Джерело: 24 Канал
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