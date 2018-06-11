19:21
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 12°C
  • вівторок
    26°C 17°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Російського посла обікрали у Румунії, – ЗМІ

112
Російського посла обікрали у Румунії
Російського посла обікрали у Румунії / news.ro

У Румунії розслідують крадіжку гаманця російського посла Валерія Кузьміна. Невідомий обікрав росіянина на Великій площі румунського міста Сібіу.

Про це інформує видання News.ro.

Читайте також: Чернівецька область – це "Румунія": СБУ викрила дії сепаратистської організації

У виданні зазначається, що Кузьмін разом з дружиною перебували на Великій площі Сібіу, в один момент він відчув легкий дотик в районі грудей, а потім зрозумів, що з кишені його сорочки зник гаманець.

За словами дипломата, у гаманці було 1250 леїв, 250 доларів, декілька карток лояльності, а також дипломатична картка.

Представники повітової поліції Сібіу заявили, що встановлюють особу зловмисника.

Теги: Новини політики Румунія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Інвестори для України: свої проти чужих
сьогодні, 19:02 Інвестори для України: свої проти чужих
Яніна Ткачук 75
Відставка Жебрівського: чим він запам’ятається на посаді
сьогодні, 18:01 Відставка Жебрівського: чим він запам’ятається на посаді
Євгенія Мазур 534
Рік безвізу – що пішло не так?
сьогодні, 16:59 Рік безвізу – що пішло не так?
Микола Давидюк 757
Чи є в України план на завтра?
сьогодні, 15:01 Чи є в України план на завтра?
Наталія Заболотна 440
ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
сьогодні, 14:03 ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
472
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук