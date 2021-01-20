В российской версии "Лиги смеха", возможно, будут участвовать команды из оккупированного Донбасса и Крыма. Они зарегистрировались на кастинг.

На кастинг приедут 2 команды из оккупированного Донецка и 2 – из Крыма. Об этом сообщили в российском союзе КВН.

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Так, из Донецка в кастинге будут участвовать коллективы "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam", из Симферополя – "Эльвад Вагнер", из Керчи – BAN G.

Кстати, в российскую "Лигу смеха" также хотят попасть команды с подконтрольных Украине территорий:

"МУА Планета Земля",

"Сборная Одессы",

"Сборная медиков" – Одесса,

"Падик 19" – Запорожье,

"Подруги твоего парня" – Харьков.

О чем будут шутить команды с оккупированных территорий

Команды часто используют для шуток гендерные и локальные темы. Зато политику избегают, сообщает "Радио Свобода".

Примеры шуток команд:

"– Ты что, хочешь пройти курс выживания? – Да нет, я с макеевскими типами больше не поеду".

"Как говорил мой дядя, что посеешь, то и курить будешь".

"Как гласит донецкая народная мудрость: пока сам себя не признаешь – никто не признает".

Что этому предшествовало