В российской "Лиге смеха" будут выступать команды из Крыма и Донбасса: о чем будут шутить
В российской версии "Лиги смеха", возможно, будут участвовать команды из оккупированного Донбасса и Крыма. Они зарегистрировались на кастинг.
На кастинг приедут 2 команды из оккупированного Донецка и 2 – из Крыма. Об этом сообщили в российском союзе КВН.
К теме В России появится украинская "Лига смеха"
Так, из Донецка в кастинге будут участвовать коллективы "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam", из Симферополя – "Эльвад Вагнер", из Керчи – BAN G.
Кстати, в российскую "Лигу смеха" также хотят попасть команды с подконтрольных Украине территорий:
- "МУА Планета Земля",
- "Сборная Одессы",
- "Сборная медиков" – Одесса,
- "Падик 19" – Запорожье,
- "Подруги твоего парня" – Харьков.
О чем будут шутить команды с оккупированных территорий
Команды часто используют для шуток гендерные и локальные темы. Зато политику избегают, сообщает "Радио Свобода".
Примеры шуток команд:
- "– Ты что, хочешь пройти курс выживания? – Да нет, я с макеевскими типами больше не поеду".
- "Как говорил мой дядя, что посеешь, то и курить будешь".
- "Как гласит донецкая народная мудрость: пока сам себя не признаешь – никто не признает".
Что этому предшествовало
- Россия анонсировала запуск аналога украинской "Лиги смеха". То есть на 7 году войны франшизу шоу продали государству-агрессору.
- Расследователи "Следствие-Инфо" предполагали, что формат мог обойтись российскому телеканалу от 500 тысяч долларов.
- В "Квартале 95" информацию о продаже не подтвердили, но и не опровергли. В компании утверждают, что это коммерческая тайна.
Поделиться новостью