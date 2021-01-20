У російській "Лізі сміху" виступатимуть команди з Криму та Донбасу: про що жартуватимуть
У російській версії "Ліги сміху", можливо, братимуть участь команди з окупованого Донбасу та Криму. Вони зареєструвались на кастинг.
На кастинг приїдуть 2 команди з окупованого Донецька та 2 – з Криму. Про це повідомили у російському союзі КВН.
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Так, з Донецька у кастингу братимуть участь колективи "Дует імені немає" та "Все Пуteam", з Сімферополя – "Ельвад Вагнер", з Керчі – BAN G.
До речі, до російської "Ліги сміху" також хочуть потрапити команди із підконтрольних Україні територій:
- "МУА Планета Земля",
- "Збірна Одеси",
- "Збірна медиків" – Одеса,
- "Падик 19" – Запоріжжя,
- "Подруги твого хлопця" – Харків.
Про що жартуватимуть команди з окупованих територій
Команди часто використовують для жартів гендерні та локальні теми. Натомість політики уникають, повідомляє "Радіо Свобода".
Приклади жартів команд:
- " – Ти що, хочеш пройти курс виживання? –Та ні, я з макіївськими типами більше не поїду".
- "Як казав мій дядько, що посієш, те й курити будеш".
- "Як свідчить донецька народна мудрість: поки сам себе не визнаєш – ніхто не визнає".
Що цьому передувало
- Росія анонсувала запуск аналогу української "Ліги сміху". Тобто на 7 році війни франшизу шоу продали державі-агресору.
- Розслідувачі "Слідство-Інфо" припускали, що формат міг обійтися російському телеканалу від 500 тисяч доларів.
- У "Кварталі 95" інформацію про продаж не підтвердили, але й не спростували. У компанії стверджують, що це комерційна таємниця.
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