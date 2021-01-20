У російській версії "Ліги сміху", можливо, братимуть участь команди з окупованого Донбасу та Криму. Вони зареєструвались на кастинг.

На кастинг приїдуть 2 команди з окупованого Донецька та 2 – з Криму. Про це повідомили у російському союзі КВН.

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Так, з Донецька у кастингу братимуть участь колективи "Дует імені немає" та "Все Пуteam", з Сімферополя – "Ельвад Вагнер", з Керчі – BAN G.

До речі, до російської "Ліги сміху" також хочуть потрапити команди із підконтрольних Україні територій:

"МУА Планета Земля",

"Збірна Одеси",

"Збірна медиків" – Одеса,

"Падик 19" – Запоріжжя,

"Подруги твого хлопця" – Харків.

Про що жартуватимуть команди з окупованих територій

Команди часто використовують для жартів гендерні та локальні теми. Натомість політики уникають, повідомляє "Радіо Свобода".

Приклади жартів команд:

" – Ти що, хочеш пройти курс виживання? –Та ні, я з макіївськими типами більше не поїду".

"Як казав мій дядько, що посієш, те й курити будеш".

"Як свідчить донецька народна мудрість: поки сам себе не визнаєш – ніхто не визнає".

Що цьому передувало