Об этом рассказал офицер ВСУ Юрий Кочевенко на своей странице в соцсети.
К теме Арестович объяснил, почему российским военным важно контролировать Изюм
По его словам, родственники многих ликвидированных оккупантов не получают даже тел, чтобы похоронить их. Ибо в официальных военных сводках России те считаются как "пропавшие без вести".
Вблизи Изюма было убито более 150 захватчиков. Еще 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести и лишены профессиональной медицинской помощи, поэтому также могут пополнить когорту "двухсотых",
– написал Юрий Кочевенко.
Офицер ВСУ добавил, что поэтому военнослужащие 26 полка, выжившие в предыдущих боях, целыми танковыми экипажами отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях против Украины и просят своих командиров вернуть их домой.
К слову, с самого начала войны российские оккупанты безрезультатно пытаются захватить Харьков. В Генштабе ВСУ говорят, что россияне теперь стремятся получить преимущество вблизи Изюма и возобновили наступательные действия.
Интересное видео – Новые данные об огромных потерях врага по состоянию на 2 апреля: