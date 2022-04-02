Об этом рассказал офицер ВСУ Юрий Кочевенко на своей странице в соцсети.

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По его словам, родственники многих ликвидированных оккупантов не получают даже тел, чтобы похоронить их. Ибо в официальных военных сводках России те считаются как "пропавшие без вести".

Вблизи Изюма было убито более 150 захватчиков. Еще 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести и лишены профессиональной медицинской помощи, поэтому также могут пополнить когорту "двухсотых",

– написал Юрий Кочевенко.

Офицер ВСУ добавил, что поэтому военнослужащие 26 полка, выжившие в предыдущих боях, целыми танковыми экипажами отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях против Украины и просят своих командиров вернуть их домой.

К слову, с самого начала войны российские оккупанты безрезультатно пытаются захватить Харьков. В Генштабе ВСУ говорят, что россияне теперь стремятся получить преимущество вблизи Изюма и возобновили наступательные действия.

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