В своем интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину Алексей Арестович рассказал, почему России важно контролировать Изюм. Он убежден, что город на Харьковщине необходим оккупантам для того, чтобы иметь доступ к остальной территории Луганской области.

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Взятие изюма должно было начаться раньше

Алексей Арестович отметил, что по подсчетам украинской стороны взятие города должно было состояться раньше. Российские наемники должны были бы это сделать 5 дней назад, но это бы могло повлиять на ход переговоров в Стамбуле.

А вот нужен Изюм оккупантам для того, чтобы иметь потенциальную возможность выйти на остальную территорию Луганской области. С этим оккупанты пока не спешат, используя в основном авиацию и артиллерию.

Опять же начали сильно давить на остальную часть Луганской области – Рубежное, Попасную и тому подобное. Там на полную работает российская авиация, артиллерия, ракеты. Но наземные войска особо пока не лезут. Посмотрим, что будет дальше,

– подчеркнул он.

По состоянию на вечер 2 апреля российские наемники продолжают контролировать часть Изюма. В частности, сообщают в Генштабе, они удерживают переправу через реку Северский Донец. Это позволяет им перегруппировать войска для дальнейшего наступления.

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