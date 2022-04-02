У своєму інтерв'ю російському адвокату та правозахиснику Марку Фейгіну Олексій Арестович розповів, чому Росії важливо контролювати Ізюм. Він переконаний, що місто на Харківщині необхідне окупантам для того, щоб мати доступ до решти території Луганської області.

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Взяття Ізюма мало початися раніше

Олексій Арестович зазначив, що за підрахунками української сторони взяття міста мало відбутися раніше. Російські найманці мали б це зробити 5 днів тому, але це б могло вплинути на хід переговорів у Стамбулі.

А от потрібний Ізюм окупантам для того, щоб мати потенційну можливість вийти на решту території Луганської області. З цим окупанти поки не поспішають, використовуючи здебільшого авіацію й артилерію.

Знову ж почали сильно тиснути на решту Луганської області – Рубіжне, Попасна тощо. Там на повну працює російська авіація, артилерія, ракети. Але наземні війська особливо поки не лізуть. Подивимося, що буде далі,

– наголосив він.

Станом на вечір 2 квітня російські найманці продовжують контролювати частину Ізюму. Зокрема, повідомляють у Генштабі, вони утримують переправу через річку Сіверський Донець. Це дозволяє їм перегрупувати війська для подальшого наступу.

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