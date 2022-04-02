Про це розповів офіцер ЗСУ Юрій Кочевенко на своїй сторінці у соцмережі.

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За його словами, родичі багатьох ліквідованих окупантів не отримують навіть тіл, щоб поховати їх. Бо в офіційних військових зведеннях Росії ті рахуються як "зниклі безвісти".

Поблизу Ізюму було вбито понад 150 загарбників. Ще 300 окупантів мають поранення різного ступеню важкості та позбавлені професійної медичної допомоги, тож також можуть поповнити когорту "двухсотих",

– написав Юрій Кочевенко.

Офіцер ЗСУ додав, що через це військовослужбовці 26 полку, які вижили у попередніх боях, цілими танковими екіпажами відмовляються від подальшої участі у бойових діях проти України і просять своїх командирів повернути їх додому.

До слова, з самого початку війни російські окупанти безрезультатно намагаються захопити Харків. У Генштабі ЗСУ кажуть, що росіяни тепер прагнуть отримати перевагу поблизу Ізюма, тож відновили наступальні дії.

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