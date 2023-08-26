В российских телеграм-каналах распространяют видео с разных концов города, на кадрах виден огромный столб серого дыма и слышен непрерывный треск от взрывов фейерверков.

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Отмечают, что возгорание произошло недалеко от торговых центров в Заводском районе города по улице Терешковой.

Телеграм-канал ASTRA подтверждает, что горит склад пиротехники. Пропагандистские каналы уже успели назвать пожар самым мощным салютом. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров.

Здание склада "просело"

В пресс-службе ГУ МЧС области доложили, что на месте возгорания уже работает 11 единиц техники. Пожар охватил довольно значительную площадь, а само здание склада "просело" и рухнуло.

Дым виден фактически из всех уголков города, поскольку его высота достигла нескольких сотен метров.

Настоящий "праздник" фейерверков

Так что бесконтрольные взрывы в Кемерово продолжаются, склад пиротехники продолжает гореть.

Также на опубликованных кадрах видны следы от бесконтрольного запуска фейерверков, которые выстреливали во все стороны.

Пожары в России