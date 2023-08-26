У російських телеграм-каналах поширюють відео з різних кінців міста, на кадрах видно величезний стовп сірого диму та чути безперервний тріск від вибухів феєрверків.

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Зазначають, що загоряння відбулося неподалік торговельних центрів у Заводському районі міста по вулиці Терешковій.

Телеграм-канал ASTRA підтверджує, що горить склад піротехніки. Пропагандистські канали уже встигли назвати пожежу "найпотужнішим салютом". За попередніми даними, площа займання становить 600 квадратних метрів.

Будівля складу "просіла"

У пресслужбі ГУ МНС області доповіли, що на місці займання вже працює 11 одиниць техніки. Пожежа охопила доволі значну площу, а сама будівля складу "просіла" й завалилась.

Дим видно фактично з усіх куточків міста, оскільки його висота сягнула кількох сотень метрів.

Справжнє "свято" феєрверків

Тож безконтрольні вибухи в Кемерово продовжуються, склад піротехніки продовжує палати.

Також на опублікованих кадрах видно сліди від безконтрольного запуску феєрверків, які вистрілювали на всі боки.

Пожежі в Росії