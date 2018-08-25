Российскому правозащитнику Роману Удоту отказали во въезде в Украину

Пограничники не пустили в Украину российского правозащитника, члена Совета движения "Голос" Романа Удота. Прилетев в Киев из Тбилиси, он хотел прогуляться по украинской столице, а через несколько часов должен был совершить пересадку на самолет до Вильнюса.

О том, что его не пустили в Украину, сам Удот написал на своей странице в Facebook.

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В Киев не пустили. Причина – непонятна. Документы пропали в неизвестном направлении. Повели в зону вылета, по пути заставив оставить багаж в месте, которое не охраняется. Сотрудник пограничной службы отказался представиться,

– отметил правозащитник.

Кроме того, Роман Удот добавил, что ему отказали во въезде из-за того, что он не назвал причину визита. В свою очередь, россиянин утверждает, что назвал цель визита, а именно, – что прибыл в страну с "туристической целью".

Добавим, что движение "Голос", который координирует Удот, выступает в защиту прав избирателей в РФ.

В частности, активист неоднократно указывал на факты фальсификации во время волеизъявления в России и называл президентские выборы в стране – "рядом нерасследованных преступлений".

В Госпогранслужбе пока не объяснили ситуацию.