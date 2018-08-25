Російському правозахиснику Роману Удоту відмовили у в'їзді в Україну

Прикордонники не пустили в Україну російського правозахисника, члена Ради руху "Голос" Романа Удота. Прилетівши до Києва із Тбілісі, він хотів прогулятися українською столицею, а за декілька годин мав здійснити пересадку на літак до Вільнюса.

Про те, що його не пустили в Україну сам Удот написав на своїй сторінці у Facebook.

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До Києва не пустили. Причина – незрозуміла. Документи пропали в невідомому напрямку. Повели в зону вильоту, по шляху змусивши залишити багаж в місці, яке не охороняється. Співробітник прикордонної служби відмовився представитися,

– зазначив правозахисник.

Окрім того, Роман Удот додав, що йому відмовили у в'їзді через те, що він не назвав причину візиту. Своєю чергою, росіянин стверджує, що назвав мету візиту, а саме, – що прибув до країни із "туристичною метою".

Додамо, що рух "Голос", який координує Удот, виступає на захист прав виборців у РФ.

Зокрема, активіст неодноразово вказував на факти фальсифікації під час волевиявлення у Росії та називав президентські вибори у країні – "низкою нерозслідуваних злочинів".

У Держприкордонслужбі поки не пояснили ситуацію.