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Российскому шпиону в Польше грозит 10 лет тюрьмы

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До 10 лет в тюрьмы грозит польскому чиновнику, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Прокуратура Польши утверждает: мужчина работал в министерстве экономики и передавал информацию офицерам российской разведки. Задержание шпиона произошло еще в марте 2018 года.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Валерия Киричева.

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По ее словам, задержали подозреваемого 23 марта и расследование длилось довольно долго. И вот в четверг, 6 сентября, прокуратура передала дело в окружной суд. Суд дорасследует дело и вынесет приговор. Максимальный срок, на который могут осудить подозреваемого, составляет 10 лет.

Официального комментария от прокуратуры, к сожалению, мы пока не получили. В польской прессе ссылаются только на официальное заявление Генпрокуратуры Польши. Впрочем, одно из изданий якобы нашло профиль в Facebook подозреваемого, через который тот и передавал информацию российским спецслужбам,
– сообщила Киричева.

И добавила, что, мол, в профиле мужчины обнаружили около 450 друзей, и все они причастны к работе в энергетической сфере Польши.

Напомним, 26 марта 2018 года польские журналисты сообщили, что работники Агентства внутренней безопасности задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, который интересовался деятельностью Министерства энергетики Польши, а также назвали имя задержанного – Марек В.

Теги: Скандал Новости России Новости Польши
Источник: 24 канал
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