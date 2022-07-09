ВСУ обезвредили группу диверсантов врага на Харьковщине: также в регионе был штурм

Подразделения украинской армии 9 июля уничтожили диверсионную группу врага на Харьковщине. Это произошло возле населенного пункта Петровка. Кроме того, россияне пытались штурмовать позиции наших войск в этой области.

Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба. Там доложили о ситуации на фронте по состоянию на 18 часов этого дня.

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Где был штурм в Харьковской области

На данный момент в ВСУ не сообщили, сколько россиян было в ликвидированной группе. Однако часто враг использует в операциях ДРГ, которые насчитывают около 10 человек.

На направлении Малое Веселое – Петровка Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника,

– написали в сообщении.

В целом, на Харьковском направлении враг пытается приблизиться к областному центру. 9 июля были попытки продвинуться штурмом в направлении Кочубеевка – Дементиевка. Однако украинские воины нанесли оккупантам потери, чем заставили отойти на ранее занятые позиции.

По всей видимости, россияне хотели исправить свое положение в регионе. Ведь их постепенно вытесняют из оккупированных частей Харьковской области. В частности, в Госпогранслужбе 8 июля показали, как проводили "зачистку" одного из сел.

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