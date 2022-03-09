Российскую Федерацию могут исключить из Всемирной торговой организации

США поддерживают контакты со странами Всемирной торговой организации по вопросу о членстве России в этой организации.

Такую информацию сообщила представительница Белого дома Джен Псаки.

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По ее словам, Кэтрин Тай, представляющая США на торговых переговорах, контактирует с другими странами ВТО. Это не односторонний шаг, который могут сделать США. Она также заверила, что США продолжат эти переговоры.

Всемирная торговая организация (ВТО) Единственная международная организация, которая занимается глобальными правилами торговли между государствами. Ее главная функция – обеспечивать, чтобы торговля происходила настолько легко, предсказуемо и свободно, насколько возможно.

В начале марта стала доступной информация, что ЕС рассматривает возможность отмены для России режима наибольшего содействия в ВТО. Заметим, что ранее такую меру уже применила Канада.

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