Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что кремлевской элите, развязавшей войну против Украины, нужна только победа в ней. Остальные варианты они даже не рассматривают.

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Нет будущего без войны

Шейтельман отметил, что Владимир Путин даже не думает о поражении. А вместе с ним все соучастники развязывания войны против Украины – те, кто принимал участие в совещании Совбеза России 21 февраля 2022 года.

На этом заседании было принято решение о начале войны. На нем присутствовало около 30 человек. Среди них Патрушев, Медведев, Лавров, Шойгу и другие. Эти люди – главные военные преступники. И для них нет будущего без войны,

– подчеркнул политтехнолог.

Российская элита будет делать все возможное, чтобы война не заканчивалась. По крайней мере, при их жизни.

Михаил Шейтельман рассказал об ожиданиях Путина на победу в войне: смотрите видео

Инструмент давления

Шейтельман отметил, что есть инструменты, которые могут вынудить Россию не затягивать войну на долгое время. Но эти механизмы будут влиять не на элиту, а на всю Россию в целом.

Элита новых страданий не получит. Санкции их не пугают – они закрыты в России. Но нужно, как и Путину, выдать им ордера на их аресты,

– отметил собеседник.

Всю территорию России нужно окружить и не разрешить ей торговать с другими странами. Отрезать его от мирового пространства любыми средствами.

Уже сегодня в России есть дефицит бюджета за первые 70 дней года – 70 миллиардов долларов. Каждый день им не хватает одного миллиарда,

– добавил политтехнолог.

Ситуация в России должна ухудшаться ежедневно, чтобы россияне становились беднее, чувствовали дефицит пищи и т.д.

"Тогда это будет инструмент давления. Ведь голодные люди не способны построить танк. Да, эти меры жестоки. Но нужно остановить жесточайшую войну, которая развязана после Второй мировой. Поэтому гуманитарные методы здесь не работают", – уверен Михаил Шейтельман.

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