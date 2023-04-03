Паспорта конфискуют, чтобы предотвратить выезд чиновников за границу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает FT.

Смотрите также Учат украинский, режут сало на Коране, одевают форму ВСУ: как ИПСО россиян граничит с безумием

В России изымают загранпаспорта

Издание отмечает, что российские силовики ужесточили требования к поездкам в государственном секторе, требуя от некоторых известных деятелей и бывших чиновников сдать проездные документы.

Усиление давления отражает глубокое подозрение Кремля и ФСБ, преемника КГБ, относительно лояльности российской гражданской элиты, многие из которых частно выступают против войны в Украине и обеспокоены ее влиянием на их образ жизни,

– пишет СМИ.

Рупор бункерного диктатора Песков уже подтвердил, что Россия ужесточила ограничения на заграничные поездки для работающих в "чувствительных" сферах.

"Для этого существуют более строгие правила. Где-то они формализованы, а где-то зависят от конкретного решения о конкретных сотрудниках", – сказал он Financial Times. Также Песков признал, что с началом так называемой "СВО" (на самом деле полномасштабной войны) этому вопросу уделяют больше внимания.

Читайте также Как Китай готовится к войне и мобилизации, спецтрибунал для Путина: о чем пишут западные СМИ

С начала вторжения в Украину государство-агрессор усилило ограничение

Некоторые ограничения были еще с советских времен. Однако российские службы безопасности редко соблюдали правила, по словам бывших чиновников и руководителей. Все изменилось после вторжения в Крым. Тогда спецслужбы стали предостерегать от поездок в такие страны, как США или Великобритания.

В 2022 году ограничения применялись гораздо шире и в значительной степени зависели от капризов отдельных силовиков, закрепленных в государственных учреждениях. К примеру, руководителям одной крупной российской государственной промышленной компании запрещено путешествовать более чем в двух часах езды от Москвы без официального разрешения, отмечает источник издания.

В других случаях сотрудники ФСБ просили сдать паспорта бывших чиновников, ранее имевших доступ к государственной тайне, и даже тех, кто никогда не имел доступа. Александра Прокопенко, бывшее должностное лицо российского центрального банка, сказала, что теперь паспортные ограничения распространяются не только на лиц, имеющих разрешение безопасности.

Сейчас они приходят к определенным людям и говорят: "Сдайте, пожалуйста, ваши красные гражданские паспорта, потому что у вас есть доступ к конфиденциальной информации для родины, поэтому мы хотим контролировать ваши передвижения",

– отметила Прокопенко.

Также она добавила, что российские спецслужбы имеют почти полную свободу толкований норм изменений в законы о государственной тайне, шпионаже и государственной измене.

Советуем узнать Изгнание бесов: почему Украина должна закрыть портал в ад, который открыли попы УПЦ МП

Среди российской элиты растет недовольство

В феврале главарь вагнеровцев Пригожин призвал к полному запрету выезда за границу для чиновников, а также к ответственности за "безнравственное поведение, показную демонстрацию богатства и злоупотребление предметами роскоши" их родственников.

"Эти шаги произошли на фоне того, что среди элиты растет недовольство разбрызгивающимися военными усилиями и их влиянием на их образ жизни. Когда-то они могли тратить свои богатства на особняки, яхты и школы-интернаты для своих детей на западе, а теперь чиновники и олигархи огорчаются тем, что они ограничены странами, которые не считаются "недружественными", – сообщили несколько представителей российской "элиты".