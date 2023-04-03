Паспорти конфіскують, аби запобігти виїзду чиновників за кордон. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє FT.

Дивіться також Вчать українську, ріжуть сало на Корані, одягають форму ЗСУ: як ІПСО росіян межує з божевіллям

У Росії вилучають закордонні паспорти

Видання зазначає, що російські силовики посилили вимоги до поїздок у державному секторі, вимагаючи від деяких відомих діячів і колишніх посадовців здати проїзні документи.

Посилення тиску відображає глибоку підозру Кремля та ФСБ, наступника КДБ, щодо лояльності російської цивільної еліти, багато з яких приватно виступають проти війни в Україні та стурбовані її впливом на їхній спосіб життя,

– пише ЗМІ.

Рупор бункерного диктатора Пєсков вже підтвердив, що Росія посилила обмеження на закордонні поїздки для тих, хто працює в "чутливих" сферах.

"Для цього існують більш суворі правила. Десь вони формалізовані, а десь залежать від конкретного рішення про конкретних співробітників", — сказав він Financial Times. Також Пєсков визнав, що з початком так званої "СВО" (насправді повномасштабної війни) цьому питанню приділяють більше уваги.

Читайте також Як Китай готується до війни та мобілізації, спецтрибунал для Путіна: про що пишуть західні ЗМІ

З початку вторгнення в Україну держава-агресорка посилила обмеження

Певні обмеження були ще з радянських часів. Однак, російські служби безпеки рідко дотримувалися правил, за словами колишніх чиновників і керівників. Усе змінилося після вторгнення у Крим. Тоді спецслужби почали застерігати від поїздок до таких країн, як США чи Велика Британія.

У 2022-му обмеження застосовувалися набагато ширше і значною мірою залежали від примх окремих силовиків, закріплених у державних установах. Наприклад, керівникам однієї великої російської державної промислової компанії заборонено подорожувати більше ніж за дві години їзди від Москви без офіційного дозволу, зазначає джерело видання.

В інших випадках співробітники ФСБ просили здати паспорти колишніх чиновників, які раніше мали доступ до державної таємниці, і навіть тих, хто ніколи не мав доступу. Олександра Прокопенко, колишня посадова особа російського центрального банку, сказала, що тепер паспортні обмеження поширюються не тільки на осіб, які мають дозвіл безпеки.

Зараз вони приходять до певних людей і кажуть: "Здайте, будь ласка, ваші червоні цивільні паспорти, тому що у вас є доступ до конфіденційної інформації для батьківщини, тому ми хочемо контролювати ваші пересування",

– зазначила Прокопенко.

Також вона додала, що російські спецслужби мають майже повну свободу тлумачень норм змін до законів про державну таємницю, шпигунство та державну зраду.

Радимо дізнатися Вигнання бісів: чому Україна має зачинити портал у пекло, який відкрили попи УПЦ МП

Серед російської еліти зростає невдоволення

У лютому ватажок вагнерівців Пригожин закликав до повної заборони виїзду за кордон для чиновників, а також до відповідальності за "аморальну поведінку, показну демонстрацію багатства та зловживання предметами розкоші" їхніх родичів.

"Ці кроки відбулися на тлі того, що серед еліти зростає невдоволення воєнними зусиллями, що розбризкуються, і їх впливом на їхній спосіб життя. Колись вони могли витрачати свої багатства на особняки, яхти та школи-інтернати для своїх дітей на заході, а тепер російські чиновники та олігархи засмучуються тим, що вони обмежені країнами, які не вважаються "недружніми", – повідомили виданню кілька представників російської "еліти".