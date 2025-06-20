В целом россияне насчитали более 60 БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские власти.
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2 БпЛА летели атаковать Москву
Российское минобороны отчиталось, что с 20:00 19 июня до 7:00 20 июня их "певео" якобы перехватила и уничтожила 61 беспилотник:
- 22 БПЛА – над Орловской областью,
- 14 БПЛА – над Курской,
- 7 БПЛА – над Белгородской,
- 5 БПЛА – над Воронежской,
- 3 БПЛА – над Волгоградской,
- 3 БПЛА – над Ростовской,
- 3 БПЛА – над Тульской,
- 3 БПЛА – над Брянской,
- 1 БПЛА – над Московским регионом.
Об атаке успели отчитаться в Тульской и Воронежской области. Говорят, что якобы повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших – также нет.
️️Тем временем мэр Москвы заявил, что на месте падения обломков БпЛА, который летел на российскую столицу, работают специалисты экстренных служб.
При этом атака продолжается. Уже в 8:07 он писал еще об одном беспилотнике в направлении Москвы. Как обычно пишут россияне, "певео" якобы его сбила.