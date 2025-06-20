Загалом росіяни нарахували понад 60 БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російську владу.

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2 БпЛА летіли атакувати Москву

Російське міноборони прозвітувало, що з 20:00 19 червня до 7:00 20 червня їхня "певео" нібито перехопила та знищила 61 безпілотник:

22 БПЛА – над Орловською областю,

14 БПЛА – над Курською,

7 БПЛА – над Бєлгородською,

5 БПЛА – над Воронезькою,

3 БПЛА – над Волгоградською,

3 БПЛА – над Ростовською,

3 БПЛА – над Тульською,

3 БПЛА – над Брянською,

1 БПЛА – над Московським регіоном.

Про атаку встигли прозвітувати у Тульській та Воронезькій області. Кажуть, що нібито пошкоджень будівель та інфраструктури не зафіксовано, постраждалих – також немає.

️️Тим часом мер Москви заявив, що на місці падіння уламків БпЛА, який летів на російську столицю, працюють спеціалісти екстрених служб.

При цьому атака триває. Вже о 8:07 він писав ще про один безпілотник у напрямку Москви. Як зазвичай пишуть росіяни, "певео" нібито його збила.