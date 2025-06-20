Пізно увечері 19 червня у Воронезькій області була оголошена повітряна тривога через загрозу дронів. Щонайменше 5 вибухів пролунали над Воронежем. Тамтешній губернатор Гусєв пізніше доповів про знищення кількох БпЛА у регіоні, передає 24 Канал.

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Атака на НПЗ у Воронежі

Чиновник заявив, що жодних руйнувань та постраждалих немає. Тим часом російські телеграм-канали пишуть про інше. Зокрема, про те, що дрони атакували місцевий нафтопереробний завод у Лівобережному районі міста.

До слова, в аеропорту Волгограда було введено план "Ковьор". Літакам заборонено злітати та приземлятися в аеропорту. Крім того, мер Москви повідомив про збиття українського дрона на підльоті до російської столиці.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 червня вибухи лунали у Тамбовській області у районі заводу "Прогрес" у Мічуринську. Це підприємство спеціалізується на виробництві обладнання для авіаційної та ракетної техніки. Раніше цей завод зазнавав атак дронів.

Зазначимо, що у ніч проти 14 червня дрони атакували "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії, внаслідок чого завод припинив свою роботу.