Так, в сети заявили, что дроны атаковали 4 региона, однако в минобороны России официально назвали только 3. Почему россияне решили скрыть и не называть еще одну область, которая оказалась под ударом, можно только догадываться, передает 24 Канал.

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Россию снова атаковали дроны

Российское минобороны утром 17 июля отчиталось об "успешном отражении атаки дронов". Так, оккупанты утверждают, что якобы сбили 1 беспилотник над Белгородской областью, а еще 2 – над Воронежской областью. Через час оккупанты также заявили, что якобы сбили 2 беспилотника над Брянской областью.

Впрочем, на атаку дронов жаловались в 4 регионах. Так, в минобороны забыли о Курской области, которую ночью тоже атаковали дроны. Очевидно, оккупанты не сбили дрон, а потому – решили и не упоминать область в отчете.

Так, исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов утверждает, что дрон якобы атаковал здание пожарной части в Теткино Глушковского района. Оккупанты утверждают, что ранения получил один спасатель – сейчас он госпитализирован. Также россияне жалуются, что в результате атаки есть поврежденные автомобили.

В других областях России представители власти традиционно утверждали, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.