В заявлении отметили, что посольства обеих стран в Берлине проинформируют о соответствующем решении. Поэтому официально видеть их представителей на Западе никто не хочет.

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Церемония 10 апреля будет посвящена Борису Романченко

Не в последнюю очередь на такое решение повлияла смерть Бориса Романченко. Он выжил в лагере, но не смог пережить российские обстрелы своей квартиры в Харькове.

Известно, что церемония 10 апреля будет посвящена Романченко. Узнику четырех различных нацистских лагерей во время Второй мировой войны. Его в собственном доме убили российские наемники 18 марта.

Фонд отмечает, что 96-летний Борис Романченко на протяжении десятилетий работал над тем, чтобы рассказывать другим об ужасах нацистской эпохи. Он был вице-президентом от Украины международного комитета Бухенвальд-Дора. На церемонии годовщины освобождения Бухенвальда в 2015 году он призвал всех к борьбе и созданию "мира и свободы".

Вместо официальных лиц из России или Беларуси в фонде стремятся пригласить представителей Украины и российского "гражданского общества", чтобы почтить память жертв лагерей из бывшего Советского Союза.

Также в мероприятии примут участие пятнадцать человек из Германии, Канады, Франции, Израиля, Польши, Румынии, Швейцарии, Венгрии и США, которым удалось выжить после лагерей.

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