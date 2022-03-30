У заяві зазначили, що посольства обох країн у Берліні проінформують про відповідне рішення. Тож офіційно бачити їхніх представників на заході ніхто не хоче.

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Церемонія 10 квітня буде присвячена Борисові Романченку

Не в останню чергу на таке рішення вплинула смерть Бориса Романченка. Він вижив у таборі, але не зміг пережити російські обстріли своєї квартири у Харкові.

Відомо, що церемонія 10 квітня буде присвячена Романченку. В'язневі чотирьох різних нацистських таборів під час Другої світової війни. Його у власному будинку вбили російські найманці 18 березня.

Фонд зазначає, що 96-річний Борис Романченко протягом десятиліть працював над тим, щоб розповідати іншим про жахіття нацистської епохи. Він був віцепрезидентом від України міжнародного комітету Бухенвальд-Дора. На церемонії річниці звільнення Бухенвальда у 2015 році він закликав усіх до боротьби та створення "миру та свободи".

Замість офіційних осіб з Росії чи Білорусі у фонді прагнуть запросити представників України та російського "громадянського суспільства", щоб вшанувати пам'ять жертв таборів із колишнього Радянського Союзу.

Також у заході візьмуть участь п'ятнадцятеро людей з Німеччини, Канади, Франції, Ізраїлю, Польщі, Румунії, Швейцарії, Угорщини та США, яким вдалося вижити після таборів.

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