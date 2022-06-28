Россия – государство-спонсор терроризма

По словам украинского лидера, российские кафиры умышленно бьют по гражданским объектам и инфраструктуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотни тысяч за 4 месяца войны, - Зеленский о количестве выпущенных Россией ракет и снарядов

Бить ракетами по гражданским объектам могут только совершенно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочные попадания ракет в детсады, школы, ТРЦ, жилые дома, это просчитанные удары кафиров,

– заявил Зеленский.

Поэтому он призвал признать Россию государством-спонсором терроризма. Но подчеркнул, что мир способен, а значит, должен остановить российский террор.

Последние преступления россиян против гражданских украинцев

27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. По последним данным , в результате удара россиян по торговому центру "Амстор" в Кременчуге количество жертв возросло до 20 человек, 40 человек считаются пропавшими без вести.

По состоянию на 28 июня россияне убили 341 украинского ребенка . Еще более 600 несовершеннолетних ранены в результате вражеских атак. Всего из-за войны войны, которую развязала Россия, пострадали по меньшей мере 963 ребенка.

Вооруженные силы России за четыре месяца войны атаковали Одесскую область 70 ракетами. Оккупанты нанесли разрушения гражданской инфраструктуре и унесли жизни 10 жителей Одесщины, 29 человек получили ранения.

27 июня российские войска в Лисичанске обстреляли из "Ураганов" людей , пришедших набирать техническую воду, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли и 21 человек получил ранения.

Также 27 июня в результате обстрела российскими захватчиками района Северная Салтовка в Харькове в понедельник погибли по меньшей мере 5 человек, пострадали 22, из них 5 детей.

26 июня российские кафиры ударили по жилому дому и детскому саду в Шевченковском районе столицы. Одну ракету сбили в небе над Киевщиной. В результате обстрела погиб один человек и шесть получили ранения. Ракеты россияне запускали из акватории Каспийского моря из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

К теме – как выглядит ТРЦ "Амстор" в Кременчуге после пожара: смотрите видео