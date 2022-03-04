Члены Совета стран Балтийского моря отстранили Россию от дальнейшего роли в деятельности Совета. Беларусь только отстранили.

В Совете подчеркнули, что больше не могут поддерживать сотрудничество с Россией в рамках CBSS, хотя она была одной из соучредителей.

Важно Россию исключили из Совета стран Балтийского моря, а Беларусь отстранили

Агрессор не будет участвовать в Совете, "пока не удастся возобновить сотрудничество на основе уважения фундаментальных принципов международного права".

Беларусь отстранили

У Беларуси есть статус наблюдателя в CBSS. Из-за ее роли в нападении на Украину государство было отстранено от участия в деятельности CBSS.

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